Дати проведення такого референдуму поки немає.

Лідер бойовиків самопроголошеної і невизнаної "ЛНР" Леонід Пасічник повідомив, що найближчим часом пройде референдум про входження "ЛНР" до складу Росії.

Про це повідомляє "Медуза".

"Я думаю, що найближчим часом буде проведено референдум", — сказав Пасічник.

Як повідомлялося, 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛДНР". 22 лютого Держдума і Рада Федерації одноголосно ратифікували договори про дружбу і співпрацю з бойовиками.

Того ж дня Рада Федерації РФ дозволила ввести туди російські війська. Це рішення представили як "миротворчу місію". 24 лютого Росія напала на Україну і почала повномасштабне вторгнення на територію України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти свідомо вбивають мирних людей, знищують житлові квартали, потрапляють в укриття і лікарні, в школи, університети.

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