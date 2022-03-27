Лідер бойовиків самопроголошеної і невизнаної "ЛНР" Леонід Пасічник повідомив, що найближчим часом пройде референдум про входження "ЛНР" до складу Росії.
Про це повідомляє "Медуза".
"Я думаю, що найближчим часом буде проведено референдум", — сказав Пасічник.
Як повідомлялося, 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛДНР". 22 лютого Держдума і Рада Федерації одноголосно ратифікували договори про дружбу і співпрацю з бойовиками.
Того ж дня Рада Федерації РФ дозволила ввести туди російські війська. Це рішення представили як "миротворчу місію". 24 лютого Росія напала на Україну і почала повномасштабне вторгнення на територію України.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти свідомо вбивають мирних людей, знищують житлові квартали, потрапляють в укриття і лікарні, в школи, університети.