Данілов заявив, що з цим питанням будуть розбиратися пізніше.

Остаточної відповіді на питання, чому російським окупантам вдалося швидко просунутися з Криму по Херсонській області, поки немає.

Про це заявив в ефірі 24 каналу секретар РНБО Олексій Данілов.

За словами Данілова, влітку минулого року відбулося засідання РНБО, присвячене Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Миколаївській областям.

"Всі завдання (про які рапортували, що все виконано) до грудня всі інстанції відзвітували. Що сталося надалі - це буде предметом з'ясування", - заявив секретар Радбезу.

Він додав, що цим питанням займатимуться після війни.

"Я не людина, яка одноосібно визначає всі ці речі. Рішення РНБО (як і багато інших рішень щодо підготовки нашої країни до війни) прийняли вчасно і відпрацювали", - говорить Данілов.

Чиновник припустив, що у кого-небудь могли бути інші думки та інші дії.

"З цими питаннями потрібно буде розбиратися. В будь-якому випадку на це питання потрібно буде відповідати", - додав він.

Окупація Херсонської області

Нагадаємо, Херсон і більша частина області тривалий час перебувають під російською окупацією. Агресор періодично заявляє про намір провести там "референдум", а також проводить репресії проти мирного населення. Водночас жителі міста та області намагаються протистояти російським військовим, всіляко натякаючи, що їм там не раді.

Раніше міський голова Херсона Ігор Колихаєв, коментуючи швидку окупацію міста, заявив, що з незрозумілих причин заздалегідь був розмінований не тільки Кримський перешийок, а й ряд мостів та Північно-Кримський канал. Окремо він згадав про Антонівський міст, який, на його думку, мав бути підірваний. Через нього, заявляв Колихаєв, ворог перекидав військову техніку РФ з окупованого Криму вглиб Херсонської області.

Після цього в Генштабі ЗСУ відреагували на цю інформацію, запевнивши, що міст через Чонгар був замінований. "Міст був замінований, але нам протистояли переважаючі в 15 разів сили противника. Всі висновки про правомірність прийнятих рішень під час бойових дій будуть зроблені у встановлений законом спосіб після їх завершення", - заявили в ГШ.