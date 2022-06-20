21 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання РФ ЛДНР.

Після чотирьох місяців повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України країна-агресор вирішила ввести в свою шкільну програму обов'язкове вивчення історії визнання Кремлем ЛДНР.

Проект програми опублікований на сайті російського "Інституту стратегії освіти".

Історію окупації своєю країною Донбасу дев'ятикласники російських шкіл повинні будуть вивчати в рамках курсу "Введення в новітню історію Росії".

Також російські школярі вивчатимуть "возз'єднання Криму з Росією", і "загальноросійське голосування щодо поправок до Конституції".

Війна в Україні та псевдореферендуми:

21 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання РФ ЛДНР.

24 лютого Росія почала повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України.

27 березня 2022 року в "ЛНР" заговорили про референдум щодо вступу в склад Росії.

Того ж дня, 27 березня, в Держдумі відповіли, що зараз для цього невідповідний час.

12 травня з'явилися відомості про псевдореферендум в Маріуполі. Окупаційна адміністрація нібито готує місто до приєднання до РФ.

20 травня в Росії натякнули на "кримський сценарій" для Херсонської та Запорізької областей.

29 травня поставлений окупантами в окупованій частині Херсонської області зрадник Кирило Стремоусов заявив, що має намір просити Кремль "приєднати" регіон до складу Росії, рішення, вважає він, буде ухвалено "до наступного року".

Своєю чергою спікер Держдепу США Нед Прайс пригрозив посиленням антиросійських санкцій через "спроби Кремля встановити інституційний контроль над суверенними територіями України, особливо в Херсонській області".

1 червня член Міжнародного комітету Ради Федерації РФ Сергій Цеков заявив, що російська влада має намір привласнити території України - тимчасово окуповані райони Донбасу, Херсонської та Запорізької областей.

Для цих цілей окупанти планують провести фейкові референдуми. Цеков заявив, що, на його думку, проведення псевдореферендумів щодо "приєднання" до Росії цих територій України буде "досить швидким, протягом року".

2 червня 2022 року в Кремлі заявили, що проведення псевдореферендуму про входження "ЛДНР" у РФ поки неможливо.

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