В наявних умовах "навряд чи можна" говорити про проведення фейкового голосування, вважають у Путіна.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков вважає, що провести "референдум" про входження окупованих територій України до складу РФ не є можливим.

Як повідомляють російські ЗМІ, про це Пєсков заявив, коментуючи слова голови міжнародного комітету Держдуми РФ Леоніда Слуцького про плани провести відповідний "референдум" вже в липні.

Пєсков визнав, що РФ не контролює ситуацію, і проведення "референдумів" про приєднання до Росії так званих "ДНР" і "ЛНР", а також окупованих районів Херсонської та Запорізької області, не є можливим.

"Для цього необхідно, звичайно ж, створити відповідні умови. Зрозуміло, коли безпека повністю не забезпечена, звичайно, в цих умовах навряд чи можна говорити [про проведення "референдуму"]", - говорить Пєсков.

Також у зв'язку з поставками Україні нового озброєння Пєсков висловив побоювання, що будуть уражені цілі у РФ.

"Спроби України застосувати іноземне озброєння по цілях на території РФ істотно змінять ситуацію в несприятливу сторону" - стверджує спікер російського президента.

Як писав УНІАН, напередодні член Міжнародного комітету Ради Федерації РФ Сергій Цеков заявив, що російська влада має намір привласнити території України - тимчасово окупований райони Донбасу, Херсонської та Запорізької областей.

З цією метою окупанти планують провести фейкові референдуми. Цеков заявив, що, на його думку, проведення псевдореферендумів щодо "приєднання" до Росії цих територій України буде "досить швидким, протягом року".

У "ЛНР" заговорили про "референдум" щодо входження до складу Росії ще в березні. Тоді в Держдумі відповіли, що зараз для цього невідповідний час.

Крім того, з'явилися відомості про псевдореферендум в Маріуполі. Окупаційна адміністрація нібито готує місто до приєднання до РФ. На кримський сценарій для Херсонщини та Запорізької області в Росії теж натякали. Заяву з цього приводу зробив голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас.

29 травня поставлений окупантами в окупованій частині Херсонської області зрадник Кирило Стремоусов заявив, що має намір просити Кремль "приєднати" регіон до складу Росії, рішення, вважає він, буде прийнято "до наступного року".

Своєю чергою спікер Держдепу США Нед Прайс пригрозив посиленням антиросійських санкцій через спроби Кремля "встановити інституційний контроль над суверенними територіями України, особливо в Херсонській області".

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