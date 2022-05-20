В Російській Федерації відкрито говорять про привласнення територій Запорізької та Херсонської областей України. Легалізувати свої незаконні дії росіяни планують за старим сценарієм фейкового референдуму.
Про це заявив голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас у своєму Telegram-каналі.
За його словами, "право вирішувати, чи жити далі з Росією, мають жителі всіх захоплених РФ українських територій".
"Право визначити свою долю, чи жити далі разом з Росією, мають не тільки громадяни суверенних "ДНР" і "ЛНР", а й жителі Херсонського регіону, Запоріжжя, всіх територій, де пройшла денацифікація і люди отримали право визначити своє майбутнє", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Росія у 2014 році на підставі псевдореферендуму привласнила український Крим.
Як раніше повідомляв УНІАН, Генштаб ЗСУ ще наприкінці березня передавати про псевдореферендум, який окупанти хочуть провести в Херсонській області. З цією метою вороги збирають дані жителів Херсонщини та Миколаївщини.
Президент Володимир Зеленський заявити, що Україна перестане вести переговори з РФ, якщо відбудеться так званий "референдум". Після цього в МЗС Росії відхрещуватися від слів про псевдореферендум.
16 травня стало відомо, що з Росії окупантам надійшла вказівка готувати окуповане Запоріжжя та Херсон до референдуму через кілька місяців.
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