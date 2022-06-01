Сергій Цеков заявив, що проведення псевдореферендумів щодо "приєднання" до РФ буде "досить швидким, протягом року".

Російська влада має намір привласнити тимчасово окуповані території України. Для цих цілей окупанти планують провести фейкові референдуми.

Про це заявив член Міжнародного комітету Ради Федерації РФ Сергій Цеков.

На його думку, необхідно "приєднати" в Росії захоплені території Донбасу, Херсонської та Запорізької областей.

"Абсолютно згоден, що ці регіони повинні бути з Росією. Думаю, все може статися в набагато більших розмірах. Я думаю, що всі території, які контролює Росія, вони мають дуже великі шанси возз'єднатися з РФ", - заявив Цеков.

При цьому він вважає, що проведення псевдореферендумів щодо "приєднання" до Росії цих територій України буде "досить швидким, протягом року".

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці березня в "ЛНР" заговорити про "референдум" щодо входження до складу Росії. Тоді в Держдумі відповівши, що зараз для цього невідповідний час.

Крім того, з'явилися відомості про псевдореферендум в Маріуполі. Окупаційна адміністрація нібито готує місто до приєднання до РФ. На кримський сценарій для Херсонщини та Запоріжжя в Росії теж натякали. Заяву з цього приводу зробив голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас.

29 травня поставлений окупантами в окупованій частині Херсонської області зрадник Кирило Стремоусов заявив, що має намір просити Кремль "приєднати" Регіон до складу Росії, рішення, вважає він, буде прийнято "до наступного року".

У свою чергу спікер Держдепу США Нед Прайс пригрозив посиленням антиросійських санкцій через спроби Кремля "встановити інституційний контроль над суверенними територіями України, особливо в Херсонській області".

Вас також можуть зацікавити новини: