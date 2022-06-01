За словами очільника Херсонської ОВА Лагути, ЗСУ рухаються далі на південь.

На півночі Херсонської області підрозділи Збройних сил України звільнили від російських окупантів понад 20 населених пунктів.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Геннадій Лагута в ефірі телемарафону.

"З (боку – ред.) Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів", - сказав він.

Лагута також повідомив, що окуповану територію області покинули близько половини населення.

За словами Лагути, ЗСУ рухаються далі на південь.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня Геннадій Лагута повідомив, що ситуація на Херсонщині важка, люди очікують звільнення і не приймають "правила" окупантів. Лагута додав, що російські війська постійно обстрілюють звільнені території, а також території Нововоронцовської, Високопільської, Кочубеївської громад та частину території Великоолександрівської громади.

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