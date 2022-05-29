За словами зрадника Стремоусова, "доля" окупованої області буде вирішуватися через "референдум".

Поставлений окупантами в окупованій частині Херсонської області зрадник Кирило Стремоусов заявив, що має намір просити Кремль "приєднати" регіон до складу Росії, рішення, вважає він, буде ухвалено "до наступного року".

Про це пише Reuters.

Процес, за його словами, може включати "референдум", хоча ще недавно він говорив про те, що в цьому немає необхідності.

На питання про терміни приєднання до Росії він відповів: "До осені цього не станеться. Ми готуємо адміністративну систему, а потім ближче до наступного року подивимося, як йдуть справи".

Стремоусов повідомив російським пропагандистам ЗМІ 11 травня, що Херсон попросить Путіна включити його до складу Росії до кінця 2022 року. Він сказав тоді: "Референдумів не буде".

Однак у своєму коментарі Reuters він сказав, що "голосування" може відбутися.

"Ми оголосимо пізніше, коли планується якесь голосування або плебісцит, але це буде не сьогодні і не буде завтра, тому що наше перше завдання - навести порядок в Херсонській області", - сказав він.

Стремусов обурився нездатністю російських військ захопити Миколаїв.

"Як тільки ми звільнимося від миколаївського угруповання (українських сил), яке постійно обстрілює Херсон, коли ми візьмемо Миколаївську область і звільнимо наших колег і громадян в Миколаївській і Одеській областях, зробити це буде набагато простіше", - заявив він.

Але, попри військову ситуацію, фактичне незаконне приєднання Херсона до Росії йде швидкими темпами.

У середу Путін підписав указ, що дозволяє мешканцям Херсона і сусідньої Запорізької області в прискореному порядку отримати російське громадянство.

Російські банки і оператори мобільного зв'язку оголосили про плани почати роботу в регіоні, де українські телеканали були замінені російськими державними ЗМІ.

6 травня глава правлячої в Росії партії "Єдина Росія" Андрій Турчак заявив під час візиту в Херсон, що Росія залишиться в регіоні "назавжди".

Місцева проросійська адміністрація пообіцяла, що Херсон перейде на російський рубль, після перехідного періоду, коли будуть прийматися і рубль, і українська гривня.

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