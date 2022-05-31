Новий ватажок Алан Гаглоєв тимчасово зупинив підготовку до псевдореферендуму, який мав відбутися 17 липня.

Новий ватажок Південної Осетії вирішив відмовитися від так званого референдуму про "приєднання" до Російської Федерації, який мав відбутися 17 липня. Рішення прийнято через "невизначеність правових наслідків виноситься на референдум питання".

Про це повідомляє "Эхо Кавказа"

Так, Алан Гаглоєв тимчасово зупинив дію указу свого попередника Анатолія Бібілова про проведення псевдореферендуму про входження Південної Осетії до складу РФ. Рішення прийняли, щоб провести "консультації" з Кремлем.

"Терміново провести з російською стороною консультації по всьому комплексу питань, пов'язаних з подальшою інтеграцією Республіки Південна Осетія і Російської Федерації", - йдеться в так званому указі.

Новий ватажок заявив про "невизначеність правових наслідків винесеного на референдум питання" і "неприпустимість одностороннього рішення референдуму з питань, що стосуються законних прав та інтересів Російської Федерації".

Ситуація в Південній Осетії

Влада самопроголошеної республіки підтримує Росію в її агресії проти України. 30 березня Бібілов заявив, що найближчим часом будуть зроблені "юридичні кроки" щодо вступу регіону до складу РФ, і назвав Росію "історичною батьківщиною" південних осетинів.

Грузія і більшість країн світу вважають сепаратистські Абхазію і Південну Осетію територіями, окупованими Росією. Майже все населення регіону має російське громадянство.

Також 30 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Росія перекинула в Україну з окупованих територій Грузії близько двох тисяч своїх військовослужбовців.

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