Петро Андрющенко зазначив, що таким чином окупанти хочуть прискорено "приєднати" місто до РФ.

Російські окупанти мають намір провести фейковий референдум у розбомбленому Маріуполі, щоб нібито приєднати його до Російської Федерації. Попередньо відома дата-15 травня.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, 15 Травня як дату проведення псевдоремерендуму назвав самоназваний мер.

"Не можемо ні підтвердити, ні спростувати - продовжуємо відстежувати та фіксувати", – заявив Андрющенко.

При цьому він зазначив, що таким чином окупанти хочуть інтегрувати Маріуполь у РФ у складі "ДНР".

"Перший крок-перехід на російський код мобільного зв'язку. Тепер в ДНР повинні зайти російські банки й установи вищої освіти. По установах вищої освіти буде визначено Росією окремий перелік інститутів, які не тільки будуть здійснювати зарахування дітей з окупованих територій, а й безпосередньо працювати на території області", - вказав радник мера.

Крім того, він нагадав, що зошити в школах в Маріупольському районі та Маріуполі підписують "Маріуполь. Ростовська область".

Окупація Маріуполя - що відомо

Російські війська оточили Маріуполь в перші дні широкомасштабного вторгнення в Україну.

16 березня російський літак скинув бомбу на будівлю драматичного театру в Маріуполі, де переховувалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід в бомбосховище. Під завалами загинуло близько 300 осіб.

1 травня почалася евакуація цивільних, які ховалися в бомбосховищі на"Азовсталі".

3 травня російські окупанти почали штурмувати завод. Ворог застосовував бронетехніку і танки, намагався висадити десант за допомогою катерів і залучив величезну кількість піхоти.

8 травня на брифінгу з території заводу "Азовсталь" офіцер розвідки управління полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що бійці не отримують ніякої допомоги і залишилися з ворогом один на один. Він також додав, що бійці не мають наміру здатися в полон і будуть вести бойові дії до останнього.

При цьому російські окупанти намагаються приховати справжню кількість загиблих у Маріуполі. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що "пакети з тілами загиблих продовжують вивозити тракторними лафетами".

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