Російський вертоліт впав у Сирії / Ілюстрація REUTERS
Російський вертоліт зазнав аварії в Сирії, між селами Раханія і Касимія.
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Про це повідомляє Telegram-канал Mash. Стверджується, що падіння сталось у двох кілометрах від російської військової бази. Місцеві ЗМІ повідомляють, що один член екіпажу загинув.
За інформацією Міноборони РФ, всі члени екіпажу живі. Інцидент пов'язаний з технічними несправностями, вогню по вертольоту ніхто не відкривав.
Водночас LIFE повідомляє, що російський вертоліт "здійснив вимушену посадку" на північному сході Сирії.
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