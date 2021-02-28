Місцеві ЗМІ повідомляють, що один член екіпажу загинув.

Російський вертоліт зазнав аварії в Сирії, між селами Раханія і Касимія.

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Про це повідомляє Telegram-канал Mash. Стверджується, що падіння сталось у двох кілометрах від російської військової бази. Місцеві ЗМІ повідомляють, що один член екіпажу загинув.

За інформацією Міноборони РФ, всі члени екіпажу живі. Інцидент пов'язаний з технічними несправностями, вогню по вертольоту ніхто не відкривав.

Водночас LIFE повідомляє, що російський вертоліт "здійснив вимушену посадку" на північному сході Сирії.

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Автор: Дмитро Захаров