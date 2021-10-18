На момент смерті йому було 84 роки.

Колишній державний секретар США Колін Пауелл помер від ускладнень, викликаних COVID-19. На момент смерті йому було 84 роки.

Про це повідомили на його сторінці в Facebook.

Відзначається, що він пройшов повний курс вакцинації.

"Генерал Колін Л. Пауелл, колишній держсекретар США і голова Об'єднаного штабу, помер сьогодні вранці через ускладнення від COVID-19. Він був повністю вакцинований", - йдеться в повідомленні.

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"Ми втратили чудового і люблячого чоловіка, батька, дідуся і великого американця", - зазначено в повідомленні.

Хто такий Колін Пауелл

Колін Пауелл став першим в історії США афроамериканцем, який зайняв пост радника з національної безпеки при Рональді Рейгані. Крім того, він був наймолодшим і першим афроамериканським головою Об'єднаного комітету начальників штабів при президенті Джорджі Буші.

Він був першим афроамериканцем, якому пророкували президентське крісло, але бувши першим держсекретарем Джорджа Буша, він передав ООН невірні розвідувальні дані, що залишило "пляму" на його репутації.

Як раніше повідомляв УНІАН, емір Кувейту Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах помер у США у віці 91 року, він правив країною 14 років.

Автор: Анастасія Горбачова