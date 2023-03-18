Більше половини респондентів прибули в перші три місяці після початку повномасштабної війни.

Майже половина біженців (45%) з України планують залишитися в Польщі на довший період - принаймні на рік або кілька років після закінчення війни. У березні 2022 року про таке бажання заявляли 31% воєнних біженців.

Про це свідчать дані опитування проведеного Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії Прем’єр-міністра Польщі.

У свою чергу, частка біженців, які бажають залишитися в Польщі на постійне проживання, зменшилася на 1 відсотковий пункт у порівнняні з опитуванням у березні 2022 року і зараз становить 6%.

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Майже третина (32%)українських біженців в Польщі має намір якомога швидше повернутися в Україну. Ще 16% не знають про свої плани щодо повернення в Україну.

На думку авторів дослідження, досить великий відсоток тих, хто планує залишитися в Польші надовше – це результат роботи польського суспільства та роботодавців, центральних та місцевих органів влади країни, які впоралися із прийняттям, забезпеченням основних потреб, адаптацією законодавства та професійною активізацією біженців з України.

Крім того, дослідження показало, що більшість біженців з України (83%) перебуває в Польщі вже понад пів року. Більше половини респондентів (51%) прибули в перші три місяці після початку повномасштабної війни. У свою чергу, третина біженців прибула в період від травня до липня минулого року. Лише 5% людей вирішили приїхати до Польщі наприкінці 2022 - на початку 2023 року, після посилення атак на критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти України.

Українські біженці в Польщі - деталі

Більшість працездатних українців, які виїхали через війну до Польщі, працевлаштувалися в цій країні (84%). Майже чверть (27%) працевлаштованих у Польщі біженців знайшли роботу протягом першого місяця після прибуття до Польщі.

Більшість працюючих біженців планують повернутися в Україну попри те, що знайшли роботу в Польщі – майже 64%. Натомість через тривалу війну біженці все частіше заявляють, що їхнє повернення відбудеться через кілька років. ​