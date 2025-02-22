Однак Україна наполягає на включенні в угоду чітких гарантій безпеки.

З початку наступного тижня український уряд почне серйозно працювати над укладенням угоди про корисні копалини та гарантії безпеки з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Про це в інтерв’ю японському виданню NHK заявив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

За його словами, з понеділка над угодою почне працювати урядова експертна група. Стефанчук наголосив, що Україна готова працювати з партнерами над угодою про корисні копалини, але хоче отримати конкретні гарантії безпеки.

Також спікер Ради розповів, що Київ має намір провести конструктивні дискусії та прагне якомога швидше провести саміт із представниками США.

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Коментуючи заяви Дональда Трампа про необхідність проведення виборів в Україні, Стефанчук зазначив, що українське законодавство чітко забороняє вибори під час дії воєнного стану. Він також звернув увагу на те, що вибори не будуть чесними в умовах повномасштабної війни, оскільки військові не зможуть взяти в них участь.

Разом з тим Стефанчук зазначив, що для припинення війни Росія має не лише вийти з території України та повернути всі окуповані території, але й понести відповідальність за вчинене. Зокрема, РФ має виплатити репарації всім, хто постраждав під час війни.

Угода про ресурси зі США

Як писав УНІАН, у п’ятницю адміністрація Дональда Трампа зробила значний крок уперед у домовленостях з Україною щодо угоди про корисні копалини. Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що Київ працює над проєктом угоди, яка має на меті зменшити напруженість у відносинах із Трампом.

Також ми розповідали, що Дональд Трамп тисне на Україну щодо угоди про корисні копалини з кількох причин. На думку американіста Олександра Краєва, найголовніше тут те, що це просто особиста примха Трампа.

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