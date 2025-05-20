Також названі імена цих "шпигунів".

В Угорщині стверджують, що викрили діяльність ще двох осіб, які нібито є "українськими шпигунами". Про це повідомив державний секретар з міжнародних комунікацій, речник уряду Угорщини Золтан Ковач у соцмережі Х, посилаючись на заяву голови парламентської фракції провладної партії "Фідес" Мате Кочиша.

Також були названі імена цих "шпигунів". Так, Роланд Цебер нібито є "незаконним офіцером української розвідки" і має зв'язки з опозиційними діячами. Водночас Іштван Голло "перебуває під кримінальним розслідуванням за шпигунство".

Зазначається, що Цебер нібито організовував зустрічі з політичними і військовими діячами, щоб "вплинути на позицію Угорщини щодо конфлікту в Україні". У 2024 році йому заборонили в'їзд до Угорщини з огляду на зростання його впливу.

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Також сказано, що Голло здійснював пошук військової та енергетичної розвідувальної інформації, пов'язаної з воєнними потребами України.

Крім того, Кочиш наголошував, що ця діяльність є класичною операцією впливу, спрямованою на дискредитацію Угорщини на міжнародній арені та з метою тиску на угорський уряд для змін політики відносно України.

Угорські агенти в Україні

9 травня стало відомо, що Служба безпеки України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду нашій державі. Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів, зокрема сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

Військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що воєнна розвідка Угорщини могла передати Росії дані про розміщення винищувачів F-16 на території Закарпатської області.

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