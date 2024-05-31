Нещодавно українські безпілотники одну за одною вразили дві станції ядерного попередження окупантів – Воронеж М та Воронеж ДМ, які призначені зокрема для відстеження балістичних ракет великого радіусу дії. Система дальнього виявлення ракет – одна з ключових у загальній системі ядерного стримування.

Це ляпас в бік росіян, оскільки ми зачепили стратегічне озброєння, яке повинно було відповідати за ядерну безпеку. З цих подій можна зробити кілька висновків. Найперший: якщо до настільки серйозної зброї долетіли невеличкі безпілотники, то мова про те, що система російської протиповітряної оборони - дірява. Хвалені ворожі комплекси С-300 чи С-400 не витримують ніякої критики.

Другий важливий висновок – ці ураження мають стратегічний характер. Чому це питання стратегічне? Річ у тім, що росіяни будуть втрачати в частині виробництва та продажу цієї зброї на світові ринки. Колишні стабільні покупці - Малайзія, Індія, Єгипет, Бразилія - задумаються, чи варто далі купувати у росіян таку зброю. Приміром, Єгипет вже відмовився від проєкту Су-30/Су-35…

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Щоб зрозуміти, про які суми йдеться, скажу: один дивізіон С-400 - це 1,2 мільярда доларів. Отже, розуміємо, як багато росіяни втрачають і втратять ще. До речі, маловідомий факт – Росія, за підсумками минулого року, як світовий продавець зброї, вперше перейшла з другого місця на третє. Це відбулося якраз завдяки таким ударам українських БПЛА.

Ще один момент: хоча до російсько-української війни станції ядерного попередження не мають безпосереднього стосунку, але вони частково застосовувалися для приглушування сигналу GPS та Starlink (ракети ATACMS відстежуються за допомогою локаторів С-300 та С-400 та інших). Отже, шкода, яка їм завдана, також має якийсь коефіцієнт корисності в цьому плані (хоча відремонтувати ці станції росіяни потенційно можуть, і доволі швидко).

Але найголовніше – такі удари безпілотників розмивають страх перед Путіним в частині ядерного удару (після ударів Сил оборони України по станціях Воронеж М та Воронеж ДМ, США не заборонили бити по об’єктах, як це було з НПЗ, а лише "висловили стурбованість"). Тобто, аби наші західні союзники зрозуміли, що ядерні погрози Росії – блеф, треба підбити безпілотником "ядерну установку".

Петро Черник, військовий експерт