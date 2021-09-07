Верховним лідером оголошено голову талібів Мавлаві Хайбатулла Ахундзада.

Фундаменталістське ісламістське угруповання "Талібан", що захопило владу в Афганістані, сьогодні оголосило склад свого уряду.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Угруповання прагне встановити своє правління після падіння уряду Афганістану, підтримуваного ООН, у середині серпня.

Верховним лідером оголошений голова "Талібану" Мавлаві Хайбатулла Ахундзада. Керівником нового афганського режиму буде мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Читайте такожБойовики "Талібану" зарізали вагітну жінку-копа на очах у її сім'їОголошення зробив представник талібів Забігулла Муджагід у Кабулі. Тиждень тому США оголосили про остаточне виведення американських й інших міжнародних сил після майже 20-річної війни проти талібів та інших антиурядових сил.

Багато держав очікували побачити, хто буде в переліку досі невизнаного уряду, і чи діятиме він згідно з обіцянками талібів бути поміркованішими, ніж під час їхнього жорстокого правління 20 років тому, коли була запроваджена радикальна форма ісламського закону.

Представник талібів Муджагід назвав нові призначення "виконувачами обов’язків" і сказав, що в майбутньому можливі зміни.

Ахундзада візьме на себе функцію своєрідного верховного лідера з остаточним словом щодо політичних, релігійних і військових справ – у структурі, яку дехто порівнює з системою влади в Ірані.

Інший представник "Талібану" Ахмадулла Масік підтвердив, що країна має бути відома як "Ісламський емірат Афганістан" – таку назву угруповання використовувало під час свого переважно невизнаного правління в 1996-2001 роках, а посада Ахундзади – "командувач вірних".

Очікується, що Ахунд, який був довіреною особою покійного духовного лідера "Талібану" мулли Мохаммада Омара і колишнім "міністром закордонних справ" за попереднього періоду правління талібів, буде вести повсякденні справи нового режиму і матиме роль, схожу до ролі прем’єр-міністра.

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Міністром закордонних справ призначили Мавлаві Амір Хан Мутакі, міністром оборони – муллу Мохаммада Якуба, сина мулли Омара.

Серед інших вищих діячів нового уряду – мулла Абдул Гані Барадар, який є чи не найбільш публічною особою серед талібів, він буде першим заступником Ахунда.

Барадар був звільнений з-під варти в Пакистані у 2018 році за наказом США після початку прямих переговорів між бойовиками і Вашингтоном, які врешті привели до угоди про виведення військ, досягнутої на початку 2020 року.

Одним із перших завдань уряду "Талібану" буде спроба відкрити дипломатичні й економічні канали, одночасно домагаючись визнання від іноземних урядів. Деякі із західних урядів вже заявили про політику "співпраці" без такого визнання.

З 1996 по 2001 рік таліби вже були фактичними керівниками країни і оголошували її ісламським еміратом. Тоді їхній уряд формально визнавало тільки три держави – Пакистан, Саудівська Аравія і Об’єднані Арабські Емірати

Автор: Леся Лещенко