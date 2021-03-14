Натовп оточив мікроавтобус президента і спробував вибити в машині вікна.

В аргентинському місті Лаго-Пуело натовп протестувальників оточив кортеж президента країни Альберто Фернандеса. У мікроавтобус глави держави полетіло каміння, кілька людей намагалися вибити машині вікна і кидалися на капот.

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Про це з посиланням на аргентинські ЗМІ повідомляє DW. Відео з місця подій зняли журналісти аргентинського ТБ. На кадрах можна бачити, що протестувальники оточили мікроавтобус президента і спробувала вибити в машині вікна. Сам Фернандес в цей час знаходився в машині.

Зазначається, що автомобілі з кортежу Фернандеса змогли виїхати з натовпу, обійшлося без постраждалих.

Візит Президента пов'язаний зі страшними лісовими пожежами, які спустошили регіон. В подальшому він пересувався на вертольоті.

За інформацією порталу Clarin, протестувальники виступають проти проектів гірничого видобутку в провінції Чубут. У місцевості біля підніжжя Анд знайдені великі поклади золота, срібла та урану, але проти розробки цих ресурсів виступають місцеві жителі та еко-активісти.

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Автор: Дмитро Захаров