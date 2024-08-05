В Молдові оса вбила депутата парламенту

У Молдові депутат від партії "Дія та солідарність" (PAS) Юрій Песат помер після укуси оси.
Як повідомляє пресслужба PAS, Песат помер вранці 5 серпня від анафілактичного шоку, спричиненого укусами оси. Політику було 52 роки.
"З великою скорботою в серці повідомляємо про смерть нашого колеги Юрія Песата, віце-президента комісії з питань сільського господарства та харчової промисловості. Смерть сталася сьогодні вранці через анафілактичний шок, викликаний укусами оси", - зазначили у партії.
Однопартійці назвали Песата "відданим, працьовитим, невід'ємним колегою" та висловили найщиріші співчуття рідним.
Новини про українців у Молдові - це потрібно знати
Раніше посол Марко Шевченко розповів, що обговорюється можливість повернення чоловіків, які виїхали з країни незаконно, і не отримали притулок у Молдові.
Навесні в міністерстві внутрішніх справ Молдови сказали, що готові допомагати Україні затримувати людей, які намагаються перетнути кордон без дозволу. Також вони працюють над усуненням незаконних "схем" на своїй території.