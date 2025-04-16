Раніше про можливу відправку військ КНДР безпосередно в Україну повідомило ГУР.

Росія планує використовувати військових КНДР для війни на території України. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко на своїй сторінці у Telegram.

"Але росіяни будуть маніпулювати і зазначати, що військові КНДР воюють на "російській території за російською конституцією", оскільки вони вписали собі в конституцію українські землі. Військові КНДР будуть в російській формі, так само як і на Курщині", – написав Коваленко.

Він також зазначив, що крім військових, Росія так само активно завозить з КНДР і "трудову силу". За словами Коваленка, йдеться про молодь від 18 до 25 років. За кожного такого працівника Північна Корея отримує від Москви від $1000.

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"Тут Росія діє, так само як діяв радянський уряд після корейської війни, залучаючи дешеву робочу силу з Кореї на виробництва, розраховуючись з північними корейцями ресурсами.

Як правило, самі корейці та їх родичі отримують меншу частину грошей, які за їх залучення платить Росія владі КНДР", – додав Коваленко.

Війська КНДР в Україні: що треба знати

Раніше ГУР МО України Андрій Черняк повідомив, що Росія може залучити бійців з КНДР для війни на території Сумської та Харківської областей. За його словами, наразі 6 тисяч солдатів Північної Кореї перебувають в Курській області та продовжують воювати.

Він також зазначив, що північнокорейські війська активно розвиваються. Наразі вони вже перестали штурмувати позиції Сил оборони України масштабно. Натомість бійці КНДР проводять штурми, які складаються з 1-2 людей.

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