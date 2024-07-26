Він заявив, що знаходить майже незрозумілим, що Трамп із самої верхівки фінансового світу видає себе за рятівника бідних і безправних.

У кандидата в президенти США Дональда Трампа є особлива здатність апелювати до певного сегмента електорату своїм способом життя.

Про це сказав колишній президент Німеччини Йоахім Гаук, говорячи про США, пише Bild. Він зазначив, що є елемент ефективної комунікативної присутності, і це абсолютно не залежить від того, до чого придатна людина і яка вона.

"Ви повинні згадати історію Німеччини. У нас був хлопець, якого німці називали фюрером. Він володів даром присутності у ЗМІ, що мало неймовірний ефект, що ціла країна пішла за ним... У Трампа є особлива здатність апелювати до певного сегмента електорату своїм способом життя. Я знаходжу майже незрозумілим, що цей хлопець із самої верхівки фінансового світу видає себе за рятівника бідних і безправних! Те, що християни-протестанти [у США] не ображені способом життя такої людини, а абсолютно щасливі, коли його обирають. Абсолютно загадково", - поділився думкою Гаук.

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Вибори президента США

25 липня віцепрезидент США Камала Гарріс офіційно заявила, що візьме участь у президентських виборах. Її передвиборче відео зосереджене на заклику до "свободи". Крім того, воно критикує юридичні проблеми Дональда Трампа.

Республіканець Дональд Трамп залишається лідером у президентських перегонах у США, хоча все ще може програти вибори. Його відрив від демократа Камали Гарріс становить два пункти.

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