Парламентські вибори у Франції допускають кілька турів голосування, якщо з першого разу жоден кандидат в округзі не набрав достатньо голосів.

Помірковані політичні сили Франції мають великі шанси не допустити перемоги правих популістів у другому турі парламентських виборів найближчої неділі. Про це заявив прем’єр-міністр країни Габріель Атталь, пише Reuters.

Зазначається, що понад 200 кандидатів, які представляють весь політичний спектр, погодилися вийти зі змагань, щоб у своєму виборчому окрузі розчистити шлях тому кандидату, який матиме більше шансів обійти кандидата від "Національного об’єднання" Марін Ле Пен.

"Ці відкликання демонструють те, що ми можемо уникнути абсолютної більшості для ультраправих", — сказав Аттал.

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Разом з тим, як зауважує Reuters, залишається відкритим питання, чи підтримають виборці спроби заблокувати прохід "лепенівців" до парламенту.

В "Національному об'єднанні" розкритикували міжпартійну спробу заблокувати їхніх кандидатів у такий спосіб, назвавши це антидемократичною спробою підірвати бажання виборців.

У середу Ле Пен заявила, що вона може звернутися до інших партій, щоб сформувати парламентську коаліцію, якщо набере багато голосів, але недостатньо, щоб самотужки взяти владу.

Дострокові парламентські вибори у Франції

Як писав УНІАН, після поразки провладної партії Франції на загальноєвропейських виборах до Європарламенту президент Макрон несподівано для всіх оголосив про розпуск парламенту і проведення дострокових парламентських виборів у самій Франції.

У першому турі більшість голосів здобула права популістська партія "Національне об’єднання" Марін Ле Пен - 34%. Макронівська партія "Відродження" посіла лише третє місце з 20,3%. Однак обрати свого депутата в першому турі змогли лише 76 округів, з яких "лепенівці" взяли тільки 37 місць. В решті 501 окрузі продовжать обирати свого депутата вже у другому турі.

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