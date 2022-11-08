Очікується, що республіканці можуть отримати приблизно 15-25 місць у Палаті представників.

В США у вівторок, 8 листопада, пройдуть проміжні вибори в Конгрес. За прогнозами, республіканці візьмуть Палату представників, що обмежить законодавчу спроможність нинішнього американського президента Джо Байдена.

За даними ВВС, поки що демократи контролюють Білий Дім та обидві палати Конгресу з мінімальним відривом. Традиційно правляча партія на проміжних виборах втрачає близько 20 місць. Це своєрідний референдум щодо лідерства чинного президента.

Попри виконання низки передвиборчих обіцянок популярність Байдена все одно знижується на тлі стрімкої інфляції, рекордної кількості нелегалів та стурбованості рівнем злочинності.

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Партії Дональда Трампа необхідно лише п'ять місць, щоб змінити баланс сил в Палаті Представників, і одне місце, щоб контролювати Сенат.

Згідно з прогнозами позапартійних спостерігачів, республіканці отримають приблизно 15-25 місць у Палаті представників. Боротьба за верхню палату Конгресу буде залежати від результатів у Пенсільванії, Джорджії, Неваді та Арізоні.

Республіканці в разі перемоги в Палаті представників обіцяли закрити розслідування заворушень в Капітолії і почати розслідування щодо адміністрації Байдена. Крім того, повноваження Байдена призначати суддів та кандидатів на адміністративні посади будуть серйозно обмежені.

Вибори в США - що відомо

Перед виборами в США стало в Республіканській партії збільшується число противників військової підтримки України. При цьому глава Міноборони України Олексій Резніков впевнений, що вибори в США не вплинуть на партнерство Вашингтона та Києва.

Крім того, республіканець Адам Кінзінгер запевнив, що в політичних питаннях крайні праві і ліві часто мають общию позицію.

3 листопада з'явилася інформація, що російські боти використовують політичні меми для впливу на виборчий процес в США. На цьому тлі рросійський олігарх Євген Пригожин зізнався, що "втручався, втручається і буде втручатися" в американські вибори.

У США переконані, що подібні заяви не звучали б без згоди Кремля. В адміністрації Байдена не здивувалися заявами Пригожина.

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