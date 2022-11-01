Відзначається, що зима може погіршити ситуацію перед виборами в США.

В Республіканській партії є певний розкол з приводу допомоги України. В цілому республіканці та демократи підтримують рішення допомагати Києву.

Про це розповіла конгресмен-республіканець Адам Кинзингер в інтерв'ю виданню "Голос Америки".

"Зараз дійсно є певний розкол, але в цілому республіканці і демократи підтримують допомогу Україні, підтримують нашу роль у світі", - зазначив політик.

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За його словами, в політичних питаннях найчастіше крайні праві і ліві часто мають загальну позицію.

"Давайте будемо чесними, крайні ліві і крайні праві в багатьох випадках мають спільну позицію. Вони можуть мати певні розбіжності і деякі нюанси, але, коли справа доходить до політики, вони часто погоджуються. Це крайні погляди, і ми маємо проблему з крайніми поглядами так само як, мабуть, в більшості країн світу. Так, звичайно, є розбіжності. Але, на мою думку, тут важливо дивитися на позицію переважної більшості демократів і переважної більшості республіканців, які підтримують допомогу Україні", - пояснив Кінзінгер.

Водночас він стурбований тим, що може статися взимку.

"Зима буде суворою і ціни зростуть, тому для адміністрації Байдена і наших західних союзників важливо наближати перемогу прямо зараз. Володимир Путін сподівається, що зможе виснажити волю США і волю заходу. Давайте не дамо йому такого шансу. Ми повинні перемогти. Зараз Україна наступає. І чим довше ми чекаємо, тим більше ризик, що кількість людей, які виступають проти підтримки України, буде рости", - підсумував конгресмен.

Допомога Україні від США і розкол серед республіканців - що відомо

США активно надають допомогу Україні в боротьбі з російською агресією. Напередодні проміжних виборів до Конгресу США збільшується число противників військової допомоги Україні, зокрема, серед представників Республіканської партії.

У зв'язку з цим з'явилася інформація про розкол в Республіканській партії. Так, частка республіканців, які вважають допомогу надмірною, зросла з 9% до третини. На цьому тлі в партії формуються два табори. Один" очолює " Кевін Маккарті, а другий - лідер республіканської меншини в Сенаті Мітч Макконнелл.

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