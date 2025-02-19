У Євросоюзі "на столі" є пропозиція про те, як замістити американську допомогу Україні, якщо США остаточно зійдуть з дистанції. Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого цитує видання Magyar Nemzet.
"Американці відмовляються від фінансування України, а Брюссель захоче змусити європейців, у тому числі і нас, угорців, заплатити за це. Уже на столі є пропозиція, щоб ми, угорці, давали Україні двісті мільярдів форинтів (500 млн євро – УНІАН) на рік", – заявив він.
Також Орбан заявив, що наразі немає передумов для членства України в ЄС, тому про це не може бути й мови.
Західна допомога Україні
Як писав УНІАН, новий президент США Дональд Трамп кілька разів робив неправдиві заяви про те, що Америка витратила на допомогу Україні буцімто значно більше, ніж Європа. В своїй останній заяві на цю тему він стверджує, що США витратили на Україну аж 350 мільярдів доларів. І це начебто на 200 мільярдів більше, ніж дала Європа.
Ймовірно, Трамп вкотре переплутав почуті ним цифри. Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна витратила на оборону 320 мільярдів доларів, з яких 200 мільярдів – це допомога союзників, не лише США, але й Європи. За його словами, безпосередньо від США надійшло зброї на 67 млрд доларів і ще 31,5 млрд доларів прямої фінансової допомоги в бюджет.