Угорський прем'єр скаржиться, що від Будапешта хочуть отримувати по півмільярда на рік.

У Євросоюзі "на столі" є пропозиція про те, як замістити американську допомогу Україні, якщо США остаточно зійдуть з дистанції. Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого цитує видання Magyar Nemzet.

"Американці відмовляються від фінансування України, а Брюссель захоче змусити європейців, у тому числі і нас, угорців, заплатити за це. Уже на столі є пропозиція, щоб ми, угорці, давали Україні двісті мільярдів форинтів (500 млн євро – УНІАН) на рік", – заявив він.

Також Орбан заявив, що наразі немає передумов для членства України в ЄС, тому про це не може бути й мови.

Відео дня

Західна допомога Україні

Як писав УНІАН, новий президент США Дональд Трамп кілька разів робив неправдиві заяви про те, що Америка витратила на допомогу Україні буцімто значно більше, ніж Європа. В своїй останній заяві на цю тему він стверджує, що США витратили на Україну аж 350 мільярдів доларів. І це начебто на 200 мільярдів більше, ніж дала Європа.

Ймовірно, Трамп вкотре переплутав почуті ним цифри. Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна витратила на оборону 320 мільярдів доларів, з яких 200 мільярдів – це допомога союзників, не лише США, але й Європи. За його словами, безпосередньо від США надійшло зброї на 67 млрд доларів і ще 31,5 млрд доларів прямої фінансової допомоги в бюджет.

Вас також можуть зацікавити новини: