Загроза для Європи, яка виходить від Росії, не є "теоретичною". Таку заяву зробив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає Le Monde.
Таким чином він прокоментував слова спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа про те, що російський диктатор Володимир Путін не хоче захоплювати всю Європу. В ефірі телеканалу Fox News той стверджував, що глава Кремля "хоче миру", а загроза для Європи з боку РФ є "теоретичною".
У відповідь на ці слова Барро нагадав факти, згідно з якими Росія витрачає 10% свого ВВП на оборону, що становить 40% її бюджетних витрат.
"За останні три роки її агресія вийшла далеко за межі України, зокрема, за допомогою маніпулювання інформацією. Це зачепило Францію, але насамперед, і навіть серйозніше, такі європейські країни, як Румунія, де президентські вибори довелося скасувати через кампанії з дезінформації, які проводять російські суб'єкти", - наголосив Барро.
Французький міністр додав, що європейські країни, особливо у східній частині континенту, зіткнулися з російськими "актами саботажу":
"Таким чином, агресія Росії не є теоретичною. Вона дуже конкретна, і багато європейських країн уже відчули наслідки".
Барро також заявив, що після вторгнення РФ в Україну лінія фронту наблизилася до Європи. У зв'язку з цим міністр наполіг на необхідності стримування будь-якої загрози від Росії.
Реакція на скандальні заяви Віткоффа
Як писав УНІАН, спецпосланник президента США Стів Уіткофф у нещодавньому інтерв'ю Такеру Карлсону зробив низку скандальних заяв із приводу Росії та війни в Україні. Він повторив російські вимоги та виправдання Москви щодо агресії.
Зокрема, він не зміг назвати всі окуповані Росією українські регіони, сказавши, що йдеться про "Крим, Донас, Луганськ і ще два". У цьому контексті Віткофф висловився про "референдуми", в ході яких нібито "переважна більшість людей виявила бажання бути під російським керівництвом".
У ЄС жорстко відреагували на заяву Віткоффа. Прессекретарка Єврокомісії Аніта Кіппер на це сказала, що псевдореферендуми були повністю сфальсифіковані. Також вона додала, що позиція ЄС полягає у тому, що саме Україна має визначати фактичні умови мирних переговорів.
Зі свого боку депутат Верховної Ради Олександр Мережко заявив, що президент США Дональд Трамп має звільнити Віткоффа за скандальні заяви про Україну.