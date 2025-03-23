Спецпредставник Трампа зробив низку заяв перед переговорами з Україною в Саудівській Аравії.

У кремлівського диктатора Володимира Путіна немає мети захопити всю Європу, заявив спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. За його словами, не варто говорити про війну в Україні, як про ситуацію схожу на 1939-1945.

"Путін не хоче захоплювати всю Європу, ситуація значно відрізняється від Другої світової війни", - зазначив він в ефірі телеканалу Fox News, знову наголосивши, що вірить Путіну та його "бажанню миру".

Тож Віткофф висловив оптимізм перед початком переговорів із Росією та Україною 23-24 березня в Саудровській Аравії.

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Про що ще недавно заявляв Стів Віткофф

Зовсім нещодавно було опубліковано інтерв'ю Віткоффа Такеру Карлсону, в якому спецпредставник Трампа заявив, що чотири українські регіони (Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області) є "ключовою проблемою" у врегулюванні війни.

"Це російськомовні регіони, там було проведено референдуми, на яких переважна більшість людей висловила бажання бути під контролем Росії. Я думаю, що це ключове питання в конфлікті", - зазначив він.

Що відомо про переговори України та США

Reuters пише, що зустріч українських та американських офіційних осіб для обговорення можливого часткового припинення вогню між Україною та Росією відбудеться пізно ввечері, 23 березня.

Зустріч передуватиме переговорам між делегаціями США і Росії, які заплановані на понеділок.

Українську делегацію, як повідомляється, очолить міністр оборони Рустем Умеров. Водночас в Україні заявляють, що, як і раніше, розглядають цю зустріч в Ер-Ріяді як "суто технічну" - українська та американська сторони мають "прояснити модальності, нюанси можливих різних режимів припинення вогню, як їх відстежувати, як їх контролювати, загалом, що входить у їхні межі".

Оновлено. 17:45. Міністр оборони України Рустем Умеров у X (Twitter) написав, що переговори зі США почалися. "На порядку денному - пропозиції щодо захисту енергетичних об'єктів і критичної інфраструктури. Сьогодні ми опрацьовуємо низку складних технічних питань - до складу нашої делегації входять експерти з енергетики, а також військові представники військово-морського і військово-повітряного компонентів", - заявив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що США мають намір досягти перемир'я між Росією та Україною до Великодня. Росія висунула максималістські вимоги до будь-якої угоди, включно з припиненням поставок зброї на Україну. Однак Білий дім поки що не погодився на жодні обмеження в рамках роботи над угодою про перемир'я.

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