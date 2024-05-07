Володимир Путін фактично не стикається з тиском суспільства щодо припинення війни, оскільки націоналістичні заклики зміцнюють підтримку, а жорсткі репресії пригнічують протести.

Вторгнення Росії в Україну вже стало частиною повсякденного життя для багатьох росіян, спростовуючи очікування, що тиск міжнародних санкцій і поглиблення ізоляції в кінцевому підсумку налаштують їх проти Володимира Путіна. Багато хто не протестує, а гуртується навколо прапора, пише Bloomberg.

"Кремль використовує найбільший європейський конфлікт з часів Другої світової війни для реорганізації Росії, поєднуючи запеклий націоналізм із потужною сумішшю ностальгії за радянськими часами та імперським традиціям із посиленням придушення інакомислення. У результаті Путін не відчуває особливого тиску всередині країни з приводу припинення бойових дій, незважаючи на величезні військові втрати", - пише видання.

За словами соціолога Анни Кулешової, це різко контрастує з першими місяцями після вторгнення в лютому 2022 року, коли багато росіян реагували на те, що відбувається, гнівом, депресією і шоком.

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"Коли немає гідного виходу із ситуації, немає можливості виїхати, а є необхідність заробляти гроші і ростити дітей, то легше прийняти нову реальність, ніж нескінченно чинити опір їй", - каже Кулешова.

Як пише Bloomberg, війна проникла в усі верстви російського суспільства. У багатьох школах діти надсилають подарунки та листи солдатам-фронтовикам і обов'язково відвідують спеціальні уроки, на яких до них доносять "правильну" ідеологію. Теле- і радіопередачі наповнені військовою тематикою, у них тих, хто воює в Україні, зображують як наступників покоління, яке перемогло німецько-фашистське вторгнення у "Великій Вітчизняній війні", ігноруючи той факт, що цього разу агресором є Росія. Кампанії з набору в армію пропонують вигідні бонуси і зарплати тим, хто "буде чоловіком" і вступить до лав контрактників.

Повсякденне життя Росії

Як пише Bloomberg, важливим фактором є і недостатність західних санкцій, які не змогли обрушити російську економіку і створити достатнього економічного дискомфорту на особистому рівні, щоб показати росіянам зв'язок між війною, яку вони розв'язали, і підривом їхнього власного добробуту.

І в міру того як Росія пристосовувалася до санкцій, багато росіян знаходили у війні фінансову вигоду, пише Bloomberg. Так, зростаючий дефіцит робочої сили, що посилюється попитом на новобранців з боку військових, посилює тиск на заробітну плату, оскільки підприємства підвищують її, щоб утримати персонал або заповнити вакансії.

Репресії справили охолоджувальний вплив на готовність росіян протестувати

"Звичайно, найжорсткіші кремлівські репресії за десятиліття проти навіть м'якої критики змусили росіян, які виступають проти війни, в основному мовчати. Держава проводить гучні затримання правозахисників, журналістів і драматургів, а також саджає до в'язниці звичайних людей за пости в соціальних мережах за законом про "фальшиві новини", згідно з яким критика війни вважається злочином", - додає видання.

Параноя поширюється навіть серед російської еліти - багато хто боїться, що їх звинуватять у нелояльності та притягнуть до кримінальної відповідальності, якщо вони хоч щось скажуть про війну та її наслідки.

Як зазначають експерти, підтримка мирних переговорів серед простих росіян зростає тільки тоді, коли армія зазнає поразки на полі бою в Україні. При цьому навіть якщо вони підтримують переговори, багато хто наполягає на збереженні територій, які російські війська зараз займають в Україні і які Путін оголосив "назавжди" частиною Росії.

Втрати Росії в Україні

Збройні сили України за 5 травня знешкодили 1040 російських окупантів на фронті. Загальні втрати Росії у війні станом на ранок 6 травня становлять уже 475 300 осіб. Крім того, від початку війни знищено тисячі одиниць військової техніки, зокрема, 7380 танків, 14213 бойових броньованих машин, 12250 артилерійських систем, 349 літаків, 26 кораблів і багато іншого.

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