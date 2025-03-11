Сійярто каже, що Угорщина не винна у війні РФ проти України, а також не несе за неї відповідальності.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто побачив "загрозу суверенітету" країни в атаці дронів на Росію. За його словами, внаслідок неї нібито призупинено постачання нафти до Угорщини через нафтопровід "Дружба".

Відповідну заяву він зробив на своїй сторінці у Facebook. Як пишуть угорські ЗМІ, Сійярто каже, що постачання нафти довелося призупинити через нібито атаку українського дрона. За його словами, транзит можуть скоро відновити, адже вже ведуться ремонтні роботи.

Угорський міністр заявив, що атаки зазнала одна з вимірювальних станцій трубопроводу. Він стверджує, що вже було кілька випадків, коли енергетична інфраструктура Угорщини зазнавала пошкоджень.

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"Ми закликаємо українців не атакувати енергетичну інфраструктуру Угорщини", – акцентував міністр закордонних справ країни.

Він додав, що Угорщина не винна у війні РФ проти України, а також не несе за неї відповідальності та досі "залишалася осторонь і хоче залишатися осторонь".

Угорщина і війна в Україні

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Європейський союз і конкретно Польща намагаються зірвати переговори щодо миру в Україні. За його словами, зараз є реальна можливість досягти миру.

Крім того, в Угорщині блокують продовження санкцій ЄС проти Росії – це єдина країна, яка голосувала проти такого рішення.

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