Зазначається, що заборона має превентивний характер.

Заборону на ввезення тварин і продукції тваринного походження з Угорщини ввела Україна. Причиною такого рішення стала загроза поширення ящуру.

У Держспоживслужбі України повідомили, що посилений контроль і превентивні заходи допоможуть захистити український тваринницький сектор від небезпечного вірусу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин і Європейського Союзу, на території Угорщини вирує спалах ящура.

Україна вжила превентивних заходів, щоб запобігти поширенню захворювання.

Відео дня

Держпродспоживслужба заборонила ввезення в Україну:

тварин, чутливих до вірусу ящуру;

генетичного матеріалу;

сировини та продуктів тваринного походження від сприйнятливих видів тварин

Варто зазначити, що влада Угорщини виявила хворобу на фермі, де утримувалося 1400 тварин, що стало першим випадком ящуру в країні за останні 50 років.

Довідка УНІАН. Ящур - це вірусне захворювання, що вражає велику рогату худобу, свиней, овець і кіз. Вірус може передаватися через прямий контакт із хворими тваринами, продукти тваринного походження (молоко, м'ясо, шкуру тощо), корми, предмети догляду і навіть повітрям.

Небезпечні продукти в Україні - останні новини

20 січня 2024 року з Німеччини завезли різноманітні чайні суміші, які містили жасмин китайського походження, в якому було виявлено залишки пестицидів, зокрема, хлорпірифос.

Пізніше партію небезпечних кабачків із Туреччини виявили в Київській області. В овочах перевищено допустимий рівень нітратів.

Вас також можуть зацікавити новини: