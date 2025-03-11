Заборону на ввезення тварин і продукції тваринного походження з Угорщини ввела Україна. Причиною такого рішення стала загроза поширення ящуру.
У Держспоживслужбі України повідомили, що посилений контроль і превентивні заходи допоможуть захистити український тваринницький сектор від небезпечного вірусу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин і Європейського Союзу, на території Угорщини вирує спалах ящура.
Україна вжила превентивних заходів, щоб запобігти поширенню захворювання.
Держпродспоживслужба заборонила ввезення в Україну:
- тварин, чутливих до вірусу ящуру;
- генетичного матеріалу;
- сировини та продуктів тваринного походження від сприйнятливих видів тварин
Варто зазначити, що влада Угорщини виявила хворобу на фермі, де утримувалося 1400 тварин, що стало першим випадком ящуру в країні за останні 50 років.
Довідка УНІАН. Ящур - це вірусне захворювання, що вражає велику рогату худобу, свиней, овець і кіз. Вірус може передаватися через прямий контакт із хворими тваринами, продукти тваринного походження (молоко, м'ясо, шкуру тощо), корми, предмети догляду і навіть повітрям.
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