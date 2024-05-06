Раніше цю інформацію розповсюджували у ЗМІ.

Днями видання Asia Times із посиланням на експомічника заступника глави Пентагону Стівена Браєна повідомило, що Франція відправила військових в Україну.

У матеріалі йшлося про перекидання близько сотні солдатів Іноземного легіону. Їх нібито розмістили в Слов'янську Донецької області для підтримки 54 бригади ЗСУ. У Міністерстві закордонних справ Франції цю інформацію спростували.

"Дезінформаційні кампанії про підтримку Францією України не припиняються. Ні, Франція не відправляла війська в Україну", – наголосили у відомстві. Відео дня

Відправка іноземних військових в Україну: інші новини

Італія не стане відправляти своїх солдатів в Україну. Цей крок виключив міністр оборони країни Гвідо Крозетто. При цьому він повідомив, що Італія готує новий пакет військової допомоги Україні – його мають ухвалити найближчим часом.

Раніше він заявляв, що слова президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки західних військ в Україну "нагнітають напругу". За його словами, Рим не може брати участь в агресивних війнах.

Водночас у Конгресі США вважають, що Штатам доведеться втрутитися у війну проти РФ "не тільки з американськими грошима, але й з військовими", якщо Україна впаде. Таку думку висловив лідер демократичної меншості у Палаті представників Хакім Джеффріс.

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