Будь-яка пропозиція Білого дому щодо додаткового фінансування може зіткнутися з опором частини республіканців.

У пакеті допомоги військовій Україні, схваленому Конгресом США в грудні, залишилося лише близько 6 мільярдів доларів. Кошти для фінансування озброєння і боєприпасів можуть вичерпатися до середини літа, і в питанні про додаткове фінансування чимало невизначеності, пише Politico.

Початковий пакет, затверджений у грудні, включав близько 36 мільярдів доларів, які були надані Пентагону для надання широкого спектру військової допомоги – артилерійських снарядів, танків, бронетехніки, передових систем ППО.

За оцінкою помічника одного з конгресменів, заснованої на вже анонсованій допомозі, кошти для надання зброї можуть закінчитися вже в липні. Тоді потік військової допомоги може бути порушений і Києву, можливо, доведеться тривалий час чекати нового траншу фінансування.

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Безліч американських депутатів не змогли дати оцінку щодо того, коли закінчаться кошти для військової допомоги і скільки коштів можуть виділити додатково. Сенатор-демократ Бен Кардін інформував, що в адміністрації йому сказали, що коштів для надання допомоги точно буде достатньо на наступні кілька місяців, і поява законопроекту про екстрене додаткове фінансування можна очікувати в цей час. Голова Палати представників у закордонних справах Майкл МакКол припустив, що мойже йтися про вересень.

Офіційний представник Пентагону Гаррон Гарн в заяві наголосив, що зараз Пентагон оцінює, як краще витратити кошти, що залишилися, і розглядає варіанти, з урахуванням "розвитку ситуації" і "успіхів на полі бою під час нових наступів навесні". Білий дім тим часом обговорює новий пакет військової допомоги, але поки неясно, якими будуть потреби України під час і після контрнаступу, сказав на умовах анонімності чиновник адміністрації президента США Джо Байдена.

Politico зазначає, що хоча адміністрація "повністю прихильна" тому, щоб підтримка України зберігалася "в довгостроковій перспективі", будь-яка пропозиція Білого дому щодо додаткового фінансування може спровокувати люті дебати і опір частини республіканців. Сенатор-республіканець Ліза Мурковскі, посилаючись на тих, хто в її партії скептично ставиться до надання Україні додаткових ресурсів, заявила, що "важко сказати, чи будуть люди говорити в майбутньому те саме, що говорять зараз", оскільки "є багато невизначеностей".

Водночас сенатор Ліндсі Грем, один з найбільших прихильників України в Конгресі, висловив упевненість в тому, що більшість підтримують додаткове фінансування.

"Незважаючи на те, що є незгодні, переважна більшість, безумовно, республіканців – напевно в Сенаті і, можливо, також в Палаті представників – твердо переконані, що нам потрібна перемога України, й що результат має значення не тільки для цього регіону, але для Сполучених Штатів і інтересів нашої національної безпеки", — сказав він.

Військова допомога США-Останні новини

3 травня 2023 року США оголосили про надання Україні пакету військової допомоги на суму до 300 млн доларів. Він включав різноманітні боєприпаси (для HIMARS, артилерії, гаубиць, протитанкові ракети).

9 травня США оголосили про пакет військової допомоги на 1,2 мільярда доларів, до якого увійшли безпілотників, артилерії, системи протиповітряної оборони, а також програмне забезпечення та технічна допомога.

З урахуванням цього пакету, військова допомога США Україні з початку російського повномасштабного вторгнення досягла майже 37 мільярдів доларів.

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