Зеленський розповів, чим Трамп пригрозив Україні

Зеленський прокоментував звинувачення Трампа в тому, що в подорожчанні дизельного палива винна Україна.

Білий дім пригрозив Україні припиненням обміну розвідданими, якщо вона не зупинить удари по нафтопереробних заводах на території Росії.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю NPR. Він зазначив, що рішення президента США Дональда Трампа зняти санкції з російського дизельного палива не знизить ціни на нього. За його словами, це лише забезпечить Кремль додатковими грошима для ведення війни.

Більше того, він прокоментував звинувачення Трампа в тому, що в подорожчанні дизеля винна Україна, зазначивши, що насправді причина криється в ситуації навколо Ірану.

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"Більшість людей у світі знають, чому зросли ціни на енергоносії, зокрема на дизельне паливо. Через Ормуз. Так. Через блокування Ормузької протоки", – пояснив Зеленський.

Зеленський заявив, що Україна атакує російські об’єкти енергетики та логістики, щоб послабити здатність Кремля вести війну. Україна хоче завершення війни, зазначив він, але не припинить ці удари, доки Росія не перестане атакувати українські енергетичні об’єкти.

Зеленський додав, що російський диктатор Володимир Путін не реагує на дипломатію:

"Він розуміє лише силу".

Видання зазначило, що напруженість у відносинах між Зеленським і Трампом знову зросла після того, як США вирішили купувати паливо у РФ.

Угода Трампа і Путіна щодо дизельного палива

Минулої п’ятниці Трамп ухвалив рішення послабити санкції щодо експорту російського дизельного палива. Зеленський назвав це "слабким рішенням сильних партнерів".

Трамп різко відповів Зеленському, заявивши: "Україні час обрати нового президента", здатного укласти мирну угоду з Путіним.

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