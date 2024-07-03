У Болгарії, Греції та Італії абсолютна більшість вважає, що Європа має підштовхнути Україну до переговорів щодо мирної угоди.

Більшість європейців підтримують збільшення військової підтримки для України, хоча в окремих країнах переважає протилежна думка. Про це свідчать результати опитування, що проводилося на замовлення Європейської ради з міжнародних відносин у 15 країнах, включно з Україною.

Отже, в більшості країн більшість або, принаймні, значна більшість громадян (від 43% до 74%) підтримують ідею збільшення поставок зброї та боєприпасів до України. Лише в трьох країнах – Греції, Болгарії та Італії – більшість людей виступає проти цієї ініціативи (53%- 63%). Опитані у цих трьох державах найбільш скептичні щодо того, що Україна може перемогти, навіть якщо Київ отримає посилені військові постачання.

У Болгарії, Греції та Італії абсолютна більшість також вважає, що Європа має підштовхнути Україну до переговорів щодо мирної угоди.

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Як зазначають соціологи, дослідження вказує на спільну мову щодо суспільної підтримки збільшення поставок зброї та боєприпасів в Україну. На цій основі європейські політичні лідери повинні відчувати себе спроможними продовжувати надсилати допомогу Україні.

Опитуванням було охоплено 19 566 осіб у 15 країнах у першій половині травня 2024 року.

Війна в Україні - що думають європейці

Водночас опитування показало, що більшість європейців не вірить, що Україна переможе на полі бою. Велика частина опитаних схильна вірити, що війна завершиться шляхом переговорів.

У той час як більшість українців вірить, що Київ переможе у війні з російськими військами.

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