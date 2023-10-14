Наразі йдеться лише про громадян третіх країн, та й то, ймовірно, не всіх.

Жителі Сектору Газа, що мають громадянство третіх країн, зможуть виїхати до сусіднього Єгипту. Такої домовленості досягли на переговорах за участі Єгипту, Ізраїлю і США.

Як повідомляє Times of Israel із посиланням на неназваного єгипетського високопосадовця, іноземці, які проживають у Газі, зможуть пройти через прикордонний пункт Рафах до Єгипту. За його словами, Ізраїль погодився утриматися від ударів по районах, через які йде евакуація іноземців.

Також зазначається, що в переговорах брав участь Катар, який симпатизує ХАМАСу. Відтак є запевнення від палестинських терористичних угруповань ХАМАС та Ісламський джихад, що вони теж не чинитимуть опір цій евакуації.

Відео дня

Інший єгипетський чиновник повідомив, що єгипетський пункт пропуску Рафах вже отримав "вказівку" пропускати іноземців, які прибувають з Гази.

Низка західних СМІ подає цю інформацію так, ніби виїзд з Гази дозволено лише тим іноземцям, які мають паспорт США. Про це зокрема пишуть американський канал CNN та британський BBC. Але це може бути неточністю, адже вони посилаються на неназваного американського чиновника з Державного департаменту. Він повідомляв, що "американці зможуть виїхати", говорячи про це в контексті захисту американських громадян, що опинилися в зоні конфлікту.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС – останні новини

Як писав УНІАН, Ізраїль найближчим часом розпочне наземну операцію в Газі і дає цивільному населенню останній шанс покинути північну частину Сектору. Сотні тисяч цивільних палестинців вже евакуювалися з півночі Гази на південь, дослухавшись попереджень ЦАХАЛу. Однак там ще залишається чимало людей.

Тим часом у місті Газа закінчується чиста вода, люди можуть почати помирати від сильного зневоднення. Проблеми з водою виникли після того, як водопровідна станція Гази та громадські мережі водопостачання припинили роботу через припинення поставок з Ізраїлю.

Вас також можуть зацікавити новини: