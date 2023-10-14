Людям у секторі Гази загрожує смерть через сильне зневоднення, попередили в Близькосхідному агентстві ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт.

У місті Газа закінчується чиста вода, люди можуть почати помирати від сильного зневоднення.

Проблеми з водою виникли після того, як водопровідна станція Гази та громадські мережі водопостачання припинили роботу, повідомляє CNN з посиланням на відомості Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA).

За словами Філіпа Лаццаріні з UNRWA, зараз мешканці Гази змушені використовувати брудну воду з колодязів, а це збільшує ризик захворювань, що передаються через рідину.

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"Нам потрібно транспортувати паливо в Газу зараз. Паливо - це єдиний спосіб для людей мати безпечну питну воду. Якщо ні, люди почнуть вмирати від сильного зневоднення, серед них малі діти, люди похилого віку та жінки. Зараз вода є останнім рятувальним кругом", - зазначили в ООН і закликали дозволити надання гуманітарної допомоги.

Війна в Ізраїлі - зараз це варто знати

Після того, як бойовики ХАМАС рано вранці 7 жовтня завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вдерлися на його території, захоплювали землю, вбивали й брали у полон людей, ізраїльська влада оголосила про повну блокаду сектора Гази. Ізраїльська сторона припинила постачати в Газу електрику й паливо, а також воду.

По Газі також були завдані потужні удари з повітря. 14 жовтня стало відомо, що Ізраїль скоро розпочне наземну операцію в Газі і дає цивільним останній шанс покинути північну частину сектору.

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