Євросоюз також не має наміру висилати нікого проти його волі.

Європейська комісія поки не збирається вводити обмеження на в'їзд до Євросоюзу для чоловіків призовного віку з України.

Про це заявила журналістам єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоганссон, пише Суспільне.

"Для Євросоюзу всі українці, які прибувають у цей період як біженці, перебувають під парасолькою Директиви про тимчасовий захист (Temporary Protection Directive). Тож ми не зупинятимемо українців, які вʼїжджають до ЄС", - сказала вона.

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Йоганссон додала, що Євросоюз також не збирається висилати нікого назад проти його волі.

Виїзд чоловіків за кордон - новини

Як повідомляв УНІАН, за даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради станом на квітень цього року, з України з початку війни виїхали понад 66 тисяч чоловіків призовного віку. Усього дозволи на виїзд отримали 96442 людей. При цьому, понад 11% загальної кількості громадян, які отримали дозвіл, не повернулися назад після закінчення встановленого терміну.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував закон щодо відповідальності військовозобов’язаних чоловіків, які під час війни незаконно виїхали з України. За його словами, зараз нібито не передбачено ніяких покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну. Хоча зауважимо, що чинний Кримінальний кодекс уже передбачає покарання за незаконний перетин держкордону.

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