Це буде спільна ініціатива парламенту та уряду, наразі вивчається міжнародний досвід.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував закон щодо відповідальності військовозобов’язаних чоловіків, які під час війни незаконно виїхали з України. Про це він сказав інтерв’ю РБК-Україна.

За словами Клименка, зараз не передбачено ніяких покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну.

"На сьогоднішній день таких правил і обмежень не встановлено, але я думаю, що по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон", - сказав він.

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Міністр вважає, що це буде спільна ініціатива Кабінету міністрів і депутатів Верховної ради. "Я думаю, це буде закон", - сказав Клименко.

За його словами, зараз вивчається міжнародний досвід, яким чином поводитись з громадянами, які порушили закон хоча б один раз.

"Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон", - додав міністр.

Воєнний стан в Україні - які заборони діють

Як повідомляв УНІАН, на період дії правового режиму воєнного стану Указом президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

Водночас, згідно з вимогами законодавства, обмеження щодо перетину кордону на виїзд з України не застосовуються до окремих осіб цієї категорії. Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність наявність трьох неповнолітніх дітей, догляд за особами з інвалідністю і т. п.

З 14 вересня 2022 р. скасовано дозвіл на виїзд за кордон українських чоловіків-студентів іноземних вишів у період воєнного стану в країні. Рішення прийнято у зв’язку з тим, що Держприкордонслужба фіксувала випадки, коли особи намагались перетнути кордон і виїхати з України, видаючи себе за студентів іноземних навчальних закладів.

5 квітня ц.р. у ДПСУ інформували, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ затримано близько 15,7 тис. порушників перетину держкордону.

Поза пунктами пропуску було затримано понад 11,5 тис. таких порушників, ще 4,2 тис. осіб були зупинені в пунктах пропуску при спробі виїхати за підробними документами.

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