Консульства закриті через легкість, із якою іракцям надавалися візи для поїздок до Білорусі на тлі міграційної кризи.

Ірак припинив прямі авіарейси до Білорусі, щоб захистити іракців від банд з торгівлі людьми.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Іраку, пише Al Arabiya.

"Ірак припинив прямі рейси між Іраком і Білоруссю. Посольства в Москві та Варшаві координують зусилля Багдада щодо добровільного повернення іракців, які застрягли на білоруському кордоні", - зазначили в МЗС.

Крім того, Ірак закрив почесні консульства Білорусі в Багдаді та Ербілі, передає Iraq Business News.

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Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене через легкість, із якою іракцям надавалися візи для поїздок до Білорусі на тлі міграційної кризи на кордоні цієї країни з Польщею.

Нагадаємо, білоруський режим звинувачують у тому, що він за підтримки Росії сприяє приїзду до країни потенційних нелегальних мігрантів, яких потім під прикриттям силовиків Лукашенка штурмують кордони Польщі та країн Балтії.

Як повідомляв УНІАН, раніше турецька авіакомпанія Turkish Airlines заявила, що більше не братиме на борт авіарейсів до Мінська громадян Іраку, Ємену та Сирії на тлі міграційної кризи на кордоні Білорусі з країнами ЄС.

Згодом генеральна дирекція цивільної авіації Туреччини наказала заборонити продаж квитків для громадян Іраку, Сирії та Ємену, що прямують до Білорусі.

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Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в так званій гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Також ці країни посилили охорону своїх кордонів, зокрема Литва розпочала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності запровадила режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом, Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС – таким чином Мінськ відреагував на посилення санкцій західних країн проти Білорусі.

У ЄС заявили, що готові вивчити можливість запровадження нових санкцій у відповідь на міграційну гібридну атаку Лукашенка.

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Автор: Олександр Топчій