Євросоюз і НАТО звинувачують президента Білорусі Олександра Лукашенка у використанні мігрантів в якості тиску на Захід, відправляючи людей, що тікають з Близького Сходу, в Мінськ, а потім на кордони Польщі і країн Балтії.

Євросоюз близький до введення нових санкцій проти Білорусі, спрямованих проти 30 фізичних і юридичних осіб, включаючи міністра закордонних справ і білоруську авіакомпанію "Бєлавіа".

Схвалення санкцій може відбутися вже наступного тижня, заявили три дипломати ЄС, повідомляє Reuters.

Євросоюз і НАТО звинувачують президента Білорусі Олександра Лукашенка у використанні мігрантів в якості тиску на Захід, відправляючи людей, що тікають з Близького Сходу, в Мінськ, а потім на кордони Польщі і країн Балтії.

Нові санкції спрямовані проти білоруських чиновників, які, на думку ЄС, організували прибуття мігрантів в якості помсти за санкції щодо Мінська через порушення прав людини.

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Офіційні особи ЄС, в тому числі президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, закликають до ще більш жорстких заходів, у тому числі щодо міжнародних авіакомпаній, обвинувачених у доставці мігрантів до Мінська, які потім доставляються до білоруського кордону.

За словами дипломатів, міністр закордонних справ Володимир Макей, який захищав репутацію Білорусі на Генеральній Асамблеї ООН у вересні, є одним з високопоставлених чиновників, до якого повинні бути застосовані санкції, оскільки його міністерство звинувачується у видачі білоруських віз громадянам країн, що не входять в ЄС, особливо сирійцям і іракцям.

Євросоюз заборонив державній авіакомпанії "Бєлавіа" відвідувати повітряний простір ЄС і аеропорти ЄС після того, як Мінськ змусив літак Ryanair приземлитися, щоб арештувати білоруського опозиційного журналіста. Тепер прямі санкції проти авіакомпанії не дозволять їй орендувати літаки у ірландських, румунських і данських компаній. Однак в ЄС ведуться дебати з приводу того, чи повинні санкції застосовуватися тільки до нових договорів оренди або ж до існуючих контрактів.

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Автор: Ірина Погоріла