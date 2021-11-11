Раніше Лукашенко погрожував перекрити газопровід "Ямал - Європа" у разі закриття країнами Євросоюзу кордонів з Білоруссю.

Погрози Олександра Лукашенка стосовно перекриття газу не мають залякати країни Євросоюзу.

Про це заявив комісар Європейського Союзу з питань економіки Паоло Джентілоні на брифінгу в Брюсселі.

Зокрема, його попросили прокоментувати погрозу Лукашенка припинити постачання газу через газопровід, який проходить територією Білорусі у країни Євросоюзу.

"Нас не повинні залякати погрози режиму Лукашенка", - наголосив Джентілоні.

Водночас, він зазначив, що у короткостроковій перспективі Євросоюз повинен докласти певні зусилля для того, аби найкращим чином використати наявні інструменти у відносинах з країнами Північної Африкою, Норвегією і Росією для забезпечення газових поставок.

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Як повідомляв УНІАН, Олександр Лукашенко, який вважає себе легітимним президентом Білорусі, погрожує перекрити газопровід "Ямал - Європа" у разі закриття країнами Європейського Союзу кордону з Білоруссю, а також направити на кордон російські бомбардувальники та винищувачі.

Лукашенко заявив, що вживе заходів у відповідь, якщо країни ЄС запровадять "неперетравні" і "неприйнятні" санкції проти Білорусі.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброю в так званій гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. Також ці країни посилили охорону своїх кордонів, зокрема Литва розпочала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю.

У ЄС заявили, що готові вивчити можливість запровадження нових санкцій у відповідь на міграційну гібридну атаку Лукашенка.

Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

А Сейм Литви вперше в історії країни після відновлення незалежності ухвалив рішення запровадити режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Наприкінці травня Лукашенко заявив, що його країна не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС – таким чином офіційний Мінськ відреагував на посилення санкцій західних країн проти Білорусі.

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Автор: Віталій Саєнко