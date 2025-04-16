Робота над 17-м пакетом санкцій проти РФ просувається повільно, стверджують європейські чиновники.

Європейський Союз відклав запровадження заборони на імпорт російського скрапленого природного газу в майбутніх пакетах санкцій.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на офіційних осіб ЄС. Причина такого рішення полягає в опорі з боку деяких урядів і невизначеності щодо альтернативних джерел поставок.

"Замість цього Комісія хоче розробити нову дорожню карту, щоб покласти край залежності блоку від російських енергоносіїв до 2027 року. План має бути оголошений на початку травня, але подробиць поки що мало", – йдеться в матеріалі.

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До червня Комісія, як очікується, запропонує новий, уже 17-й пакет санкцій проти Росії. Проте європейські чиновники кажуть, що робота над ним просувається повільно.

До чого тут США

Як відомо, американський президент Дональд Трамп неодноразово висловлював бажання, щоб Європейський Союз купував більше газу в Сполучених Штатів. У ЄС же це розглядають як потенційний інструмент у переговорах щодо мит Трампа. Проте вимоги Вашингтона досі чітко не окреслено.

Один з чиновників заявив агентству, що у ЄК не хочуть іти на ризики втрати поставок російського скрапленого газу і "поступитися переговорною силою".

Крім того, в блоці остерігаються залежності від американського газу. Зараз Штати є третім за величиною постачальником СПГ до ЄС після Росії та Норвегії.

Поставки російського газу до Європи

Днями видання Financial Times опублікувало матеріал, в якому стверджує, що Європейський Союз вивчає можливість розриву газових контрактів із Росією. Юристи шукають шлях, який дозволить блоку не виплачувати Москві великих штрафів. Зокрема, Єврокомісія розглядає варіант оголошення форс-мажору.

Раніше Reuters писало, що ЄС представить детальний план щодо відмови від російського газу та нафти. Блок зобовʼязався відмовитися від російського викопного палива до 2027 року у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

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