Дональд Трамп перетворив американський СПГ на політично значущий товар.

Через три роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну енергетична безпека Європи залишається під питанням. Американський скраплений природний газ допоміг заповнити дефіцит, але президент США Дональд Трамп знищує відносини з Європою.

Видання Reuters пише, що керівники найбільших компаній ЄС почали говорити про те, що імпорт російського газу може бути гарною ідеєю.

У Європи обмежені можливості. Переговори з Катаром про постачання газу зайшли в глухий кут, і, хоча впровадження відновлюваних джерел енергії прискорилося, темпи недостатньо високі, щоб ЄС міг почуватися в безпеці.

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"Якщо в Україні настане мир, ми зможемо повернутися до поставок у 60 мільярдів кубометрів, а може, і 70, на рік, включно з СПГ", - сказав Дідьє Холло, виконавчий віцепрезидент французької компанії Engie, яка раніше була одним із найбільших покупців газу в "Газпрому".

За його словами, Росія може забезпечити близько 20-25% потреб ЄС, порівняно з 40% до війни.

Глава французької нафтової компанії TotalEnergies Патрік Пуянне, застеріг Європу від надмірної залежності від американського газу.

"Нам потрібно диверсифікувати маршрути, а не покладатися на один або два", - сказав Пуянне.

Варто зазначити, що Total є великим експортером американського СПГ, а також продає російський СПГ від компанії "Новатек".

Минулого року американський газ покривав 16,7% імпорту ЄС - після Норвегії з 33,6% і Росії з 18,8%. За словами Тетяни Митрової, наукового співробітника Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету, торгова війна посилила занепокоєння Європи з приводу залежності від американського газу.

"Дедалі важче розглядати американський СПГ як нейтральний товар: у певний момент він може стати інструментом геополітики", - додала вона.

Головний аналітик Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен зазначив, якщо торгова війна загостриться, існує невеликий ризик того, що США можуть обмежити експорт СПГ.

За словами Воррена Паттерсона, глави сировинної стратегії ING, якщо внутрішні ціни на газ у США зростуть через збільшення попиту, то Штати можуть скоротити експорт.

Купівля газу у США - головні новини

З моменту свого обрання в листопаді 2024 року президент США Дональд Трамп неодноразово наполягав на тому, щоб ЄС купував більше американської нафти і газу, щоб уникнути торгової війни.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що висловила пропозицію, щоб США постачали Євросоюзу більше скрапленого природного газу замість російських поставок.

14 квітня видання Politico повідомило, що Європейський союз відновить переговори про збільшення обсягу імпорту американського газу.

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