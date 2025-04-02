Міністр зазначив, що Україна і Європа будуть сильнішими з власним виробництвом зброї.

Європейські країни не зможуть повністю замінити Україні допомогу від США, оскільки є критичні поставки, замінити які Європі нічим.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна висловив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. "Є критичні поставки, і замінити їх у нас нічим, і ми всі знаємо, що це. Ось чому ми повинні продовжувати співпрацювати зі США", - сказав міністр.

При цьому він наголосив, що потрібно налагодити тіснішу співпрацю між ЄС і Україною, як майбутнім членом, в оборонній промисловості. У зв'язку з цим він згадав, що Литва вже інвестує в оборонну промисловість України.

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"Ми будемо сильнішими з власним виробництвом і не буде прогалин між Україною та Європою в тому, що ми виробляємо. Це наша мета", - додав Будріс.

Допомога США та Європи

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США та європейські країни надають Україні допомогу. Однак нещодавно нинішній президент США вирішив цю допомогу зупинити. Зупинка була тимчасовою, проте вплинула на ситуацію на полі бою. Потім 3 березня у Трампа вирішили назвати причину призупинення надання військової допомоги Україні.

А 31 березня стало відомо, що Нідерланди виділять Україні 500 млн євро на розробку безпілотників. Фінансування проєкту входить до пакета допомоги Україні обсягом 2 млрд євро, який Нідерланди нададуть Україні цього року.

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