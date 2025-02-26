У документі відсутні положення про борг України перед США.

Україні та США вдалося сформулювати угоду про корисні копалини таким чином, щоб не ратифікувати її у Верховній Раді України. Однак попереду очікуються ще важливіші переговори, пише "Європейська правда". Крім того, видання заявляє, що вони володіють "фінальним текстом" цього документа, в якому згадується про його зв'язок із гарантіями безпеки з боку США.

"За останні дні українській переговорній команді вдалося повністю змінити тональність документа порівняно з численними попередніми пропозиціями США, тож документ у нинішній редакції не лише дасть Трампу можливість говорити про його вміння досягати швидких угод, а й справді допоможе і міжнародній стабільності. І головне - він вигідний також Україні", - йдеться в матеріалі.

Зокрема, у документі повідомляється, що США та Україна "визнають внесок, який зробила Україна", коли відмовилася від третього за величиною у світі ядерного арсеналу для зміцнення міжнародної безпеки. Крім того, обидві сторони укладають угоду про Інвестиційний фонд відновлення "з метою поглиблення партнерства".

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"Більш детальні умови щодо управління та діяльності Фонду будуть викладені в подальшій угоді (Угода про Фонд), яка буде узгоджена в переговорах одразу після укладення цієї Двосторонньої угоди", - пише ЗМІ з посиланням на угоду.

Ще однією цікавою деталлю є визначення максимального відсотка володіння власним капіталом і фінансовими інтересами Фонду, який належатиме уряду США, а також повноваження представників американської влади. Це відбудеться після ухвалення певних рішень.

Фонд збиратиме та реінвестуватиме доходи від майбутньої монетизації природно-ресурсних активів України "незалежно від того, чи перебувають вони у прямій або непрямій державній власності України".

Також в угоді зазначено, що Україна буде вносити 50% усіх надходжень від майбутньої монетизації під час видобутку корисних копалин до Фонду. Це стосується і нафти, і природного газу, зокрема. І йдеться саме про майбутні джерела надходжень. Це не стосується нинішніх надходжень, які вже входять до загальних доходів бюджету України.

"Внески, зроблені до Фонду, реінвестуватимуться принаймні раз на рік в Україні з метою сприяння безпеці, захисту та процвітанню України, що буде додатково визначено в Угоді про Фонд", - зазначено там.

США, своєю чергою, підтримуватиме довгострокові фінансові зобов'язання для розвитку України - економічно процвітаючої та стабільної країни. Також повідомляється, що в цій угоді будуть включені належні заяви та гарантії для забезпечення наявних зобов'язань України перед третіми країнами.

Учасники угоди "прагнутимуть уникати конфліктів" із зобов'язаннями України в рамках інтеграції до ЄС або із зобов'язаннями за домовленостями з різними міжнародними фінансовими організаціями та офіційними кредиторами.

У 10 і передостанньому пункті угоди уточнюється, що і ця двостороння угода, і майбутня угода про Фонд становитимуть "невід'ємні елементи архітектури" угод, а також конкретні кроки для зміцнення "економічно безпечної стійкості" і міцного миру - згадка гарантій безпеки.

Інші новини про корисні копалини України

Раніше УНІАН повідомляв, що угода України та США, за словами прем'єр-міністра України, стосуватиметься лише майбутніх розробок корисних копалин.

Крім того, західні експерти обурені угодою про корисні копалини. Співробітник Ради з міжнародних відносин Стівен А. Кук стверджує, що "нова гарантія безпеки - це, по суті, вимагання".

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