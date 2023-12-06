Видання порівнює її з Елвісом Преслі, Бобом Діланом, Полом Маккартні та іншими культовими музикантами.

Журнал Time оголосив співачку Тейлор Свіфт людиною року, при чому в списку був президент РФ Володимир Путін.

"Подумайте, скільки розмов у вас було про Тейлор Свіфт цього року? Скільки разів ви бачили її фотографію, прокручуючи її по телефону? Ви були одним із тих, хто здійснив паломництво до міста, де вона грала? Ви купили квиток на її концертний фільм? Ви двічі натискали на публікацію в Instagram, або сміялися над твітом, або натискали на заголовок про неї? Чи ловили ви себе на тому, що наспівуєте "Жорстоке літо", стоячи в черзі в продуктовому магазині? Чи зізнавався друг, що вони дивилися кліпи з Eras Tour ніч за ніччю на TikTok? Або це робили ви?",- йдеться в статті журналу.

Там відзначили, що досягнення Свіфт як артистки в культурному і комерційному плані настільки численні, що переказувати їх здається майже недоречним.

Відео дня

Видання порівнює її з Елвісом Преслі, Бобом Діланом, Полом Маккартні та іншими культовими музикантами.

Претенденти на звання людини року за версією журналу Time

В списку кандидатів на звання людини року журнал раніше називав, зокрема, Тейлор Свіфт, Володимира Путіна, учасників страйку сценаристів і акторів в Голлівуді, Сі Цзіньпіня, главу OpenAI Сема Альтмана і Барбі.

Вас також можуть зацікавити новини: