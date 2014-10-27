Особовий склад ЗСУ взяв участь у позачергових виборах до Ради

Командирами військових частин надано можливість взяти участь у голосуванні 100 відсотків військовослужбовців строкової служби, а також тим, які у день виборів були залучені до несення чергування, виконання інших завдань оперативно-чергової служби.

Проблемних питань щодо забезпечення участі військовослужбовців у виборах народних депутатів в пунктах постійної дислокації не було.

Голосування особового складу Збройних Сил України на звичайних виборчих дільницях, які розміщуються за межами військових частин пройшло організовано.

Порушень прав та свобод військовослужбовців у ході проведення голосування не зафіксовано.

В зоні антитерористичної операції, а також на полігонах, у районах відновлення особовий склад взяв участь у виборах шляхом зміни місця голосування без зміни виборчої адреси (прописки) та проголосував у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

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Відповідно до виборчого законодавства максимальна кількість військовослужбовців, які мали паспорти та були включені в списки виборців, проголосували в зоні антитерористичної операції на найближчих виборчих дільницях.

Разом з тим, в районах виконання завдань АТО військовослужбовці проголосувати не змогли там, де не відкрились виборчі дільниці у зв’язку із неприбуттям членів виборчих комісій.

В межах взаємодії з окружними виборчими комісіями у Донецькій та Луганській областях підрозділи Збройних Сил України виконували завдання щодо забезпечення охорони виборчих дільниць, супроводження транспортних засобів виборчих комісій.

Голосування особового складу українських національних контингентів на закордонних виборчих дільницях проведено без порушень.

Особовий склад миротворчих місій та військовослужбовців, які перебувають за кордоном на навчанні голосували при дипломатичних представництвах України.

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Крім того, забезпечено голосування військовослужбовців, які засуджені до відбування покарання в дисциплінарному батальйоні та на гауптвахті Центрального управління Військової служби правопорядку міста Києва.

Голосування на 10 спеціальних виборчих дільницях у військово-медичних закладах Міністерства оборони України пройшло організовано.

Зауважень і повідомлень з боку Центральної виборчої комісії, спостерігачів та представників засобів масової інформації з приводу участі військовослужбовців Збройних Сил України у позачергових виборах народних депутатів України не надходило.