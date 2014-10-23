Бійці АТО зможуть проголосувати на виборах тільки з рішенням суду

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр оборони Степан Полторак.

Він пояснив, що ті військовослужбовці, що встигли змінити свої виборчі адреси в установлений законом термін, зможуть проголосувати на найближчій до місця їхньої дислокації дільниці.

Також міністр не виключив, що частина військовослужбовців у зоні АТО зможуть взяти участь у виборах, отримавши відповідне судове рішення.

“На жаль, не прийнятий закон (щодо можливості проголосувати всім військовослужбовцям у зоні АТО - УНІАН). Тому проблему ми вирішуємо двома шляхами. Ми внесли в реєстр виборців частину військовослужбовців, але часу було мало. Інші військовослужбовці подають в суди, щоб відстояти своє право на голосування”, - сказав Полторак.

Читайте такожДепутати відмовились голосувати щодо виборчих прав учасників АТО

Як повідомляв УНІАН, відповідно до календарного плану підготовки до виборів народних депутатів, подати заяви про тимчасову зміну місця свого голосування можна було по 20 жовтня.

За даними ЦВК, понад 190 тис. українців змінили місце голосування без зміни виборчих адрес.

В АТО на сході України бере участь близько 50 тис. осіб.