Комплекти зимової форми одягу від уряду Канади надійшли у війська

В першу чергу зимові однострої отримують військовослужбовці, які в найближчій час відправляться виконувати бойові завдання у зону проведення антитерористичної операції, про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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Як розповіли фахівці речової служби з’єднання, до комплекту форми входять утеплені куртка та штани, які можуть утримувати вологу впродовж восьми годин, шкіряні черевики з високими берцями з додатковою парою теплих устілок та шнурків, шкіряні та в’язані перчатки.

Протестувавши нову форму українські військовослужбовці відзначили її відмінну якість та практичність. Особливо порадувало бійців взуття, яке є зручним, теплим та вологостійким.

Загалом, з’єднання отримало понад 1200 комплектів зимової форми.