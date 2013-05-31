Ветерани авіаційної медицини Збройних Сил України поділилися досвідом з молодими лікарями

У її роботі взяли учать представники Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, військові лікарі Військово-медичного клінічного центру та більше ста ветеранів авіаційної медицини, які у різні часи на різних посадах виконували завдання медичного забезпечення особового складу військової авіації.

За словами голови правління громадської організації “Ветерани військово-медичних закладів” полковника медичної служби у запасі Віталія Колесюка, актуальність проведення заходу обумовилася сьогоденним станом авіаційної медицини та бажанням багатьох військових лікарів поділитися набутим досвідом.

– За роки незалежності медична служба Військово-Повітряних Сил України, а згодом і Повітряних Сил, пережила багато етапів розвитку, реорганізації, оптимізації, – розповів Віталій Колесюк. – Кожен з нас свого часу вніс посильний вклад у загальну справу медичного забезпечення бойової підготовки та збереження здоров’я льотного складу найпотужнішого виду українського війська. Тому нам є чим поділитися з молодими авіаційними лікарями, – підкреслив Віталій Колесюк.

Виступи і дискусії між учасниками зібрання дозволили не тільки обмінятися практичним та життєвим досвідом, а й визначити нові підходи в медичному забезпеченні льотного складу Повітряних Сил Збройних Сил України. Окремо акцентувалася увага на ролі авіаційного лікаря, як невід’ємної складової у медичному забезпечені бойової підготовки авіаційної частини та безпеки польотів в цілому.